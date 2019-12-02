Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым могут продемонстрировать сужение и соответствующий ценовой рост, сообщается в обзоре Sberbank Asset Management.

Аппетит к риску глобальных инвесторов в ближайшее время будет подвержен сильному влиянию со стороны ожиданий результатов торговых переговоров США и Китая, отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин. Кроме того, на текущей неделе интерес представляет статистики по ключевым экономикам (США, Китай и еврозона).

"Рублевый долговой рынок при этом по-прежнему выглядит привлекательно благодаря благоприятным внутренним факторам: высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно смотрятся корпоративные облигации, спреды по которым расширились ввиду того, что ОФЗ показывали в последние недели более быстрое снижение ставок. В ближайшее время спреды по корпоративным облигациям могут продемонстрировать сужение (и соответствующий ценовой рост)", - пишет в обзоре Ренат Малин.