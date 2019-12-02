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02 декабря 2019 года 16:16
Рубль в декабре может протестировать отметки 65-65,50 за доллар - ГК "ФИНАМ"
Российская валюта в декабре может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках на данном этапе создает относительно благоприятные условия для активов и валют развивающихся рынков, что позволяет рублю оставаться в рамках диапазона 63,65-64,50 руб./$, считает аналитик Сергей Дроздов. Однако в декабре давление на курс российской валюты может оказать сезонный фактор, в рамках которого обычно растет спрос граждан на иностранную валюту. Кроме того, отмечает Сергей Дроздов, влияние на динамику рубля традиционно будет оказывать конъюнктура на рынке "чёрного золота", на котором в настоящий момент есть две основные истории. Первая - грядущее заседание стран ОПЕК+, вторая - затянувшиеся переговоры по первой фазе торговой сделки между США и Китаем. Основным событием, которое может серьезным образом повлиять на настроения на глобальных финансовых рынках, в том числе развивающихся, будет решение президента США Дональда Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря. "С учётом этих факторов в декабре российская валюта может на время покинуть рамки "обжитого" в ноябре диапазона и протестировать отметки 65-65,50 руб./$", - предупреждает специалист ГК "ФИНАМ".
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