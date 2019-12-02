Опасность для фондовых "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника отступили наверх от района поддержек 2920 и 1430 пунктов соответственно, но в целом продолжают "боковое" движение без ярко выраженного направления. Во второй половине дня опасность для "быков" представляет возможное ухудшение настроений на американских биржах из-за обострения геополитической напряженности, в остальном на рынках преобладает умеренный оптимизм, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.