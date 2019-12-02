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02 декабря 2019 года 17:46
BofA-ML повысил оценку акций и DR нефтегазовых компаний РФ на 2-27%, рейтинги не изменились
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. По итогам переоценки прогнозные цены этих бумаг были повышены на 2-27%, при этом рекомендации (рейтинги) для них остались без изменений. Как сообщается в обзоре, наиболее привлекательными в секторе аналитики считают "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Татнефть" (MOEX: TATN) и "Газпром" (MOEX: GAZP). Для бумаг "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Роснефти" (MOEX: ROSN) была подтверждена рекомендация "держать". Для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) эксперты оставили рекомендацию "держать", а для привилегированных - "покупать". Рекомендацию "продавать" среди компаний нефтегазового сектора РФ аналитики инвестбанка по-прежнему дают только для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF). "Мы считаем, что волатильность на нефтяном рынке в 2020 году сохранится. В среднем по 2020 году наш прогноз цены нефти составляет $60 за баррель, при этом мы отмечаем, что есть риск роста стоимости до $70 за баррель в первой половине следующего года", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Газпром - 9,40 (текущая цена - 7,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 300,80 (текущая цена - 254,2), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром нефть - 41,00 (текущая цена - 32,8), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 524,80 (текущая цена - 419,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 110,00 (текущая цена - 95,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 7040,00 (текущая цена - 6112,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК - 220,00 (текущая цена - 198,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена НОВАТЭК (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 1408,0 (текущая цена - 1270,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Роснефть - 8,30 (текущая цена - 6,8), рекомендация - держать; Прогнозная цена Роснефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 531,20 (текущая цена - 441,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 6,90 (текущая цена - 6,7), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 44,00 (текущая цена - 43,5), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок на "префы" ) - 6,30 (текущая цена - 5,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в рублях) - 42,00 (текущая цена - 36,1), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть - 86,00 (текущая цена - 69,4), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 919,00 (текущая цена - 742,2), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 750,00 (текущая цена - 684,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 150000,00 (текущая цена - 170350,0), рекомендация - продавать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Новатэк
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