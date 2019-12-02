Уралсиб считает вероятной коррекцию на рынке евробондов РФ, в первую очередь, в наиболее длинных бумагах

Суверенные еврооблигации РФ по итогам недели показали лучший результат среди ЕМ, и после сильной динамики, наблюдавшейся в последнее время, вероятна коррекция рынка, в первую очередь, в наиболее длинных бумагах, говорится в обзоре корпорации "УралСиб".

"Доходности вдоль кривой за минувшую неделю снизились в среднем на 4 б.п., тогда как евробонды других стран EM торговались более сдержанно и разнонаправленно. В результате доходности российских суверенных выпусков оказались на минимумах, RUSSIA’29 и RUSSIA’47 предлагают доходность 3,11% и 3,88% соответственно. Спреды российских бумаг также сейчас находятся на минимумах, а пятилетний CDS-спред РФ равен 70 б.п. Мы по-прежнему считаем, что после сильной динамики, наблюдавшейся в последнее время, поводов для дальнейшего роста нет, и, напротив, видим возможность коррекции рынка, в первую очередь в наиболее длинных бумагах". - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев.