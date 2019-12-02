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02 декабря 2019 года 14:55
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ
Аналитики ВТБ Капитала считают MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ, говорится в обзоре инвестбанка. "Долговая нагрузка ведущих российских металлургических компаний постепенно растет из-за снижения мировых цен на сталь и увеличения дивидендных выплат. И хотя мы полагаем, что такие тенденции сохранятся и на протяжении 2020 г., мы не видим серьезных рисков для кредитных рейтингов эмитентов, - отмечают эксперты ВТБ Капитала. - По нашим оценкам, большинство рассматриваемых нами компаний обладают достаточно высокой финансовой устойчивостью, что позволит им пережить возможное ухудшение рыночной конъюнктуры". Несколько более уязвимым, по мнению экспертов ВТБ Капитала, пока еще остается кредитный профиль Евраза. "На данный момент нашими фаворитами в секторе являются MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21. В нашем стресс-тесте ММК показал лучшие результаты, и мы полагаем, что в следующие пять лет кредитный профиль компании останется самым сильным в секторе. Поэтому в данный момент выпуск MAGNRM 24, на наш взгляд, выглядит предпочтительным выбором, относительно, например, NLMKRU 24 или CHMFRU 24", - отмечается в обзоре. Аналитикам ВТБ Капитала также нравится NLMKRU 26, поскольку для разницы в дюрации в 1,2 года текущий спред между NLMKRU 26 и NLMKRU 24 (34 бп) выглядит несколько завышенным. Помимо этого, на горизонте ближайших 12 месяцев поддержку NLMKRU 26 может оказывать относительный дефицит бумаг аналогичной дюрации других эмитентов. "В ближайшей перспективе у Евраза нет особой необходимости в рефинансировании долга. Однако значительная часть его обязательств (2,2 млрд долл., т.е. около половины) подлежит погашению либо рефинансированию в 2021–2022 гг. По словам менеджмента, эмитент может рассмотреть варианты оптимизации долгового портфеля. С этой точки зрения довольно интересной может оказаться идея покупки EVRAZ 21: Напомним, ранее в этом году Евраз проводил обратный выкуп выпуска EVRAZ 20, предложив инвесторам весьма щедрую премию – около 0,75 пп к рыночным котировкам", - заключают аналитики ВТБ Капитала.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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