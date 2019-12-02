Цены на нефть могут оказаться под давлением на текущей неделе - БКС Глобал Маркетс

Цены на нефть могут оказаться под давлением на текущей неделе, которая будет богата событиями для нефтяного рынка, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". 4 декабря закрывается книга заявок на покупку акций в рамках IPO Saudi Aramco, а на следующий день (5 декабря) запланированы встречи мониторингового комитета ОПЕК+ и регулярная встреча министров энергетики ОПЕК.

"Если первое событие может привести к ослаблению поддержки цен на нефть со стороны Саудовской Аравии, то в отношении встреч в ОПЕК базовым сценарием с точки зрения рынков является продление сделки ОПЕК+", - отмечает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. - Не исключено, что с учетом слабого сезонного спроса цены на нефть уже к концу предстоящей недели могут скорректироваться вниз – до уровней около или ниже $60/барр. В пятницу нефтяные корректировки уже стали заметно корректироваться вниз: на закрытие торгов в Лондоне 29 ноября нефть Brent потеряла почти $2 в цене и стоила $62,43/барр. (22 ноября цена составляла $63,39/барр.)".