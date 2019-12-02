Евробонды Газпрома одни из самых дорогих на российском рынке, считаем их справедливо оцененными - Уралсиб

Короткие евробонды Газпрома с погашением в 2021–2022 гг. остаются одними из самых дорогих на рынке и предлагают премию к суверенной кривой в размере 20–45 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В нефтегазовом секторе на данном отрезке дюрации эксперты "Уралсиба" считают наиболее привлекательными ROSNRM’22 (YTM 2,8%) и SIBNEF’22 (YTM 2,9%).

"Что касается более длинных бумаг, то облигации c погашением в 2026–2028 гг. торгуются с премиями к суверенной кривой около 50 б.п., то есть вблизи средних значений, а спред GAZPRU’26 (YTM 3,3%) к LUKOIL’26 (YTM 3,1%) чуть ниже средних значений (20 б.п.), и, на наш взгляд, выпуски оценены справедливо. Спред GAZPRU’37 (YTM 4,3%) к RUSSIA’35 (YTM 3,6%) также на среднем уровне – 70 б.п., но небольшой потенциал для сужения еще есть (в октябре–ноябре он опускался до 50 б.п.)", - отмечают аналитики "Уралсиба".