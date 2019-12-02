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02 декабря 2019 года 14:40
Интерес инвесторов к покупке рубля снижается - БКС Глобал Маркетс
Спрос на защитные активы (йена, золото) на рынках вновь вырос, и заметно упал аппетит к риску на минувшей неделе, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В целом рубль мало реагировал на эти изменения – его курс большую часть недели оставался стабильным у отметки RUB 64/$, указывает главный экономист инвесткомпании Владимир Тихомиров. Отчасти российской валюте помог рост котировок нефти, отчасти – сохранение сильных финансовых показателей у РФ, что останавливает многих инвесторов от продажи российских активов. Завершение налогового периода также практически не сказалось на курсе рубля, полагает эксперт. Однако рост распродаж на мировых рынках в пятницу затронул и рубль: на закрытие рынка 29 ноября курс рубля составил RUB 64.32/$ против RUB 63.87/$ неделей ранее, 22 ноября. "Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы считаем, что рубль продолжит торговаться на уровнях около RUB 65/$ +/- RUB 2, и на конец 2019 г. его курс составит RUB 64,30/$, - отмечает Владимир Тихомиров. - Главными факторами, которые будут определять динамику курса в ближайшие недели, останутся вопросы мировой торговли, цены на нефть и геополитика. Причем два последних фактора могут претерпеть существенные перемены: завершение IPO Saudi Aramco (5 декабря) может уже на предстоящей неделе привести к новой волне снижения цен на нефть, а в случае отсутствия прогресса в двусторонних переговорах по газу и на саммите лидеров «нормандской четверки» 9 декабря риски новой эскалации в отношениях РФ, Украины и Запада сильно вырастут". Слабости рубля, по мнению эксперта "БКС Глобал Маркетс", также может способствовать традиционный для второй половины декабря рост спроса на валюту на российском рынке (в преддверии прохождения пика долговых выплат и предпраздничных покупок валюты населением и импортерами).
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02 декабря 2019 года 18:45
Аналитики Julius Baer сохраняют позицию "выше рынка" по глобальному производственному сектору, отмечая, что перспективы циклического и структурного роста остаются высокими, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. "Показав рост на 25% с... читать дальше
.02 декабря 2019 года 17:22
Избыток предложения формируется на рынке нефти на фоне низкого спроса и растущих поставок из США, Канады, Бразилии и стран Североморского бассейна, и нефтедобывающие страны вряд ли смогут успешно этому противостоять, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:55
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ
Аналитики ВТБ Капитала считают MAGNRM 24, NLMKRU 26 и EVRAZ 21 наиболее привлекательными бондами в металлургическом секторе РФ, говорится в обзоре инвестбанка. "Долговая нагрузка ведущих российских металлургических компаний постепенно растет из-за снижения мировых цен на сталь и увеличения... читать дальше
.02 декабря 2019 года 14:01
Цены на нефть могут оказаться под давлением на текущей неделе, которая будет богата событиями для нефтяного рынка, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". 4 декабря закрывается книга заявок на покупку акций в рамках IPO Saudi Aramco, а на следующий день (5 декабря) запланированы встречи... читать дальше
.02 декабря 2019 года 13:30
Экономика США стабилизировалась, шансы на снижение ставки ФРС уменьшаются, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Прошедшая неделя ознаменовалась публикацией целой серии хорошей статистики по экономике США: от ВВП до рынка труда, - напоминает главный экономист инвесткомпании Владимир... читать дальше
.02 декабря 2019 года 11:47
Цены на нефть, вероятно, останутся выше $60/bbl, однако сильной положительной реакции на итоги встречи ОПЕК+ 5-6 декабря вряд ли стоит ожидать, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки прибавляют около 1% на старте недели, восстанавливаясь после существенного падения в пятницу.... читать дальше
.02 декабря 2019 года 10:34
В начале недели Brent может остаться в зоне 61-63 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Ставший ближайшим февральский фьючерс на нефть Brent опустился ниже 63 долл./барр., перейдя в нижнюю часть диапазона 60-65 долл./барр. на фоне возобновления... читать дальше
.02 декабря 2019 года 10:20
Спрос на риск сохранится ввиду серии позитивных экономических данных из США и Китая, которые снижают риск рецессии вопреки неопределенности с торговым соглашением, говорится в обзоре ITI Capital. В любом случае рынок до последнего будет сохранять позитивный настрой, небольшая коррекция возможна... читать дальше
.02 декабря 2019 года 09:28
Американские фондовые индексы закрыли торги в пятницу снижением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник. читать дальше
.29 ноября 2019 года 18:42
Средняя цена золота в 4кв. 2019 г. составит 1486 долл./унц., прогноз на 2020г. : 1492 долл. /унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото остаются стабильными и торгуются вблизи 1450 долл./унция. Главным источником волатильности, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выступают... читать дальше
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