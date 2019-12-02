Интерес инвесторов к покупке рубля снижается - БКС Глобал Маркетс

Спрос на защитные активы (йена, золото) на рынках вновь вырос, и заметно упал аппетит к риску на минувшей неделе, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В целом рубль мало реагировал на эти изменения – его курс большую часть недели оставался стабильным у отметки RUB 64/$, указывает главный экономист инвесткомпании Владимир Тихомиров. Отчасти российской валюте помог рост котировок нефти, отчасти – сохранение сильных финансовых показателей у РФ, что останавливает многих инвесторов от продажи российских активов. Завершение налогового периода также практически не сказалось на курсе рубля, полагает эксперт. Однако рост распродаж на мировых рынках в пятницу затронул и рубль: на закрытие рынка 29 ноября курс рубля составил RUB 64.32/$ против RUB 63.87/$ неделей ранее, 22 ноября.

"Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы считаем, что рубль продолжит торговаться на уровнях около RUB 65/$ +/- RUB 2, и на конец 2019 г. его курс составит RUB 64,30/$, - отмечает Владимир Тихомиров. - Главными факторами, которые будут определять динамику курса в ближайшие недели, останутся вопросы мировой торговли, цены на нефть и геополитика. Причем два последних фактора могут претерпеть существенные перемены: завершение IPO Saudi Aramco (5 декабря) может уже на предстоящей неделе привести к новой волне снижения цен на нефть, а в случае отсутствия прогресса в двусторонних переговорах по газу и на саммите лидеров «нормандской четверки» 9 декабря риски новой эскалации в отношениях РФ, Украины и Запада сильно вырастут".

Слабости рубля, по мнению эксперта "БКС Глобал Маркетс", также может способствовать традиционный для второй половины декабря рост спроса на валюту на российском рынке (в преддверии прохождения пика долговых выплат и предпраздничных покупок валюты населением и импортерами).