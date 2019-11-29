Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам - Промсвязьбанк

Фондовые "быки" сохраняют шансы на возобновление роста и возвращение рынка акций к историческим максимумам, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Российский фондовый рынок в пятницу смог показать умеренный рост на негативном внешнем фоне, отмечает эксперт банка. Так, продажам в наших акциях могла способствовать динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 63 долларов. При этом динамика западных площадок была нейтральной для наших акций. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли чуть более 0,1%, а в США после первых 45 минут торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18:15 мск индекс МосБиржи прибавил чуть более 0,2%, поднявшись до 2934 пунктов. Лидерами торгов выступили ИнтерРАО, Алроса, Газпром и Сургутнефтегаз, рост которых превысил 1%. Хуже рынка торговались Аэрофлот и Система, снизившиеся на 1,5% и 1,2% соответственно.

"Отметим, что в рамках сегодняшней сессии "медведи" предприняли еще одну неудачную попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов, - комментирует Богдан Зварич. - Однако к вечеру, в частности за счет роста акций Газпрома, индексу Мосбиржи удалось полностью отыграть потери первой половины торгов и выйти на положительную территорию. Фактически, всю вторую половину ноября рынок провел в консолидации над этой поддержкой, которая неоднократно останавливала попытки продолжения коррекции. В результате, у "быков" сохраняются шансы на возобновление роста и возвращение к историческим максимумам. В случае же пробоя поддержки, индекс Мосбиржи может откатиться в район 2840 - 2850 пунктов".