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29 ноября 2019 года 17:30
Котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование перспектив вложений в акции ФСК ЕЭС - оператора Единой национальной электрической сети, обеспечивающий 50% энергопотребления России, говорится в пресс-релизе инвесткомпании. Бумагам присвоена инвестиционная рекомендация "покупать", целевая цена 0,23. Таким образом, при текущей рыночной оценке около 0,194 руб., потенциал роста - 19% на годовом горизонте. Котировки акций ФСК ЕЭС будет поддерживать их высокая дивидендная доходность вкупе с фундаментальной недооцененностью компании, полагают эксперты ГК "ФИНАМ". ФСК ЕЭС - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Протяженность линий электропередач составляет 145,9 тыс. км, трансформаторная мощность - 351,9 ГВА. Контрольный пакет акций, 80,13%, принадлежит госкомпании "Россети". У компании выпущены обыкновенные акции и ГДР с листингом на Лондонской Фондовой Бирже. Free-float обыкновенных акций ФСК ЕЭС - 21%. Компания отчиталась о росте прибыли акционеров на 7,5% г/г в третьем квартале и на 19,1% за 9 месяцев 2019 года. Драйверами роста выступили индексация тарифа на передачу электроэнергии на 5,5%, снижение операционных затрат, меньшее резервирование, а также единовременный доход в 10,4 млрд руб. Эти факторы помогут компенсировать ожидаемое снижение доходов от технологического присоединения в этом году. В среднем по форвардным мультипликаторам бумаги ФСК ЕЭС оцениваются с дисконтом в 15% по отношению к российскому электросетевому комплексу. К собственным историческим мультипликаторам P/E и EV/EBITDA также наблюдается дисконт, в среднем 12%. Согласно дивидендной политике, которая является типовой для дочерних зависимых обществ "Россетей", на дивиденды направляется 50% скорректированной прибыли по РСБУ или МСФО. Годовая дивидендная доходность акций ФСК ЕЭС находится на уровне 9,7% и превышает среднеотраслевой уровень (7,3%). При ожидаемой аналитиками "ФИНАМА" доходности 9,7% акции ФСК ЕЭС являются привлекательным вложением не только в своей отрасли, но и на российском рынке в целом, особенно после серии понижений ключевой процентной ставки Банка России. "Мы считаем отчетность ФСК ЕЭС позитивной для инвестиционного кейса. Компания генерирует положительный денежный поток, операционная рентабельность улучшается, единовременный доход 10 млрд руб. войдет в расчет дивидендной базы, и мы считаем, что ожидания рекордной прибыли и дивидендов должны поддержать дальнейший рост капитализации ФСК ЕЭС. Мы повышаем целевую цену с 0,217 до 0,23 руб. и сохраняем по ним рекомендацию "Покупать". Потенциал роста бумаг мы оцениваем в 19% в перспективе года, полная доходность с учетом дивидендов может составить 28%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: ФСК ЕЭС
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