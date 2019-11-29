Снижение ставок по ипотеке на 50 б.п. в бюджетном сегменте повышает потенциальный спрос на 10% - "ВТБ Капитал"

Снижение ставок по ипотечным кредитам в сегменте бюджетного жилья на 50 базисных пунктов (б.п.) повышает число потенциальных заемщиков на 10%, считают аналитики "ВТБ Капитала" Мария Колбина, Николай Ковалев и Александр Гнусарев.

Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам его экспертов, в краткосрочной перспективе снижение ставок останется главным фактором поддержки спроса на недвижимость. "В третьем квартале 2019 года на долю жилья, реализованного в рамках ипотеки, пришлось 34-66% продаж публичных застройщиков. По нашим расчетам, потенциал роста этого показателя ограничен уровнем в 80%, соответствующим значению для развитых рынков", - говорится в обзоре.

Согласно прогнозу экономистов "ВТБ Капитала", к концу 2020 года ключевая ставка Банка России составит 6,0%, исходя из чего аналитики инвестбанка ожидают средних ставок по ипотечным кредитам в пределах 7,5-8,0%.

"Ставки по ипотечным кредитам следуют за динамикой ключевой ставки Банка России. Согласно данным ЦБ, по состоянию на сентябрь за период с начала года средние ставки снизились на 20 б.п. - до 9,68%. Мы ожидаем, что в октябре-ноябре они вернутся к рекордно низкому значению в 9,41%, зарегистрированному в сентябре-октябре 2018 года. За девять месяцев 2019 года выдача новых ипотечных кредитов сократилась на 5% - до 2 трлн рублей относительно аналогичного периода 2018 года, а в III квартале 2019 года - на 8% - до 700 млрд рублей относительно аналогичного периода 2018 года. Негативное давление на кредитную активность оказывает охлаждение рынка жилой недвижимости после перехода на использование эскроу-счетов и сокращение числа сделок по рефинансированию кредитов", - говорится в обзоре.