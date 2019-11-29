Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель - PremEx

Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум.

К негативным факторам для актива эксперты PremEx отнесли также ранее упомянутое подписание Д. Трампом законопроекта в ходе торговой войны с Китаем. В фокусе рынка - готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до конца июня 2020 года. Это оказывает значительную поддержку нефтяному рынку и удерживает цену актива на достигнутых уровнях. Цена Brent на предстоящей неделе, по мнению аналитиков PremEx, будет двигаться в диапазоне $62,50-65,50 за баррель.