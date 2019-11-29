.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 ноября 2019 года 16:01
Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк
Динамика экономической статистики из США и заявления ФРС вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 году, говорится в обзоре Росбанка. Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций в разных классах активов. На текущий момент индекс S&P 500 с начала года прибавил 25,8%, индекс Euro Stoxx 50 - 23,4%, доходность американских 10-летних облигаций с начала года снизилась на 92 бп, доходность немецких гособлигаций аналогичной срочности - на 60 бп, цена золота с начала года прибавила 13,7% и т.д. "Среди основных причин этой динамики мы отмечаем мягкость политики ключевых мировых монетарных регуляторов (ФРС, ЕЦБ), отсутствие крупных политических шоков, в то время как ухудшение некоторых экономических статданных пока не носит пугающего характера. Закрывая 2019-й год, инвесторы начинают задумываться о ключевых темах года грядущего, надеясь на столь же удачную динамику", - указывают аналитики банка. Одно из ключевых расхождений между прогнозами SG CIB и рыночным консенсусом на следующий год - взгляд на динамику американских процентных ставок. Если во фьючерсные котировки заложено лишь одно снижение ставки Fed Funds в 2020 году на 25 бп, то американские экономисты SG по-прежнему ожидают 4 движения аналогичного масштаба. Известный стратег Альберт Эдвардс в своем последнем обзоре обращает внимание на исключительную слабость жилищной компоненты инфляции в США, которая будет тянуть общую динамику цен вниз, тем более по мере появления новых признаков экономической слабости. С этой точки зрения, отмечают специалисты Росбанка, динамика экономической статистики из США и заявления представителей ФРС США вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020-м году.
.
29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:20
Нефтяные компании РФ предлагают обсудить продление соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года. Перенос вопроса о продлении может негативно повлиять на нефтяные цены, говорится в обзоре Уралсиба. Сообщения последних дней показывают, что не все участники ОПЕК+ поддерживают продление соглашения до конца... читать дальше
.29 ноября 2019 года 14:30
Фондовые рынки достигли рекордных высот на фоне снижения обеспокоенности по поводу глобального роста и улучшения рыночных настроений, однако промышленные металлы продолжают показывать сдержанную динамику, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation... читать дальше
.29 ноября 2019 года 12:03
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В ходе текущей недели цены на нефть торговались в диапазоне $63,2-$64,6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что... читать дальше
.29 ноября 2019 года 10:06
Нефть остается в узком восходящем канале с границами 62,3-63,7 доллара за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В том числе, по мнению... читать дальше
.29 ноября 2019 года 09:40
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:23
Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI -... читать дальше
.28 ноября 2019 года 10:32
Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так,... читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.