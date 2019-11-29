Экономическая статистика США и заявления ФРС - одни из ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 г. - Росбанк

Динамика экономической статистики из США и заявления ФРС вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020 году, говорится в обзоре Росбанка.

Инвесторы уже начинают подводить итоги 2019-го года, который принес отличные вести держателям длинных позиций в разных классах активов. На текущий момент индекс S&P 500 с начала года прибавил 25,8%, индекс Euro Stoxx 50 - 23,4%, доходность американских 10-летних облигаций с начала года снизилась на 92 бп, доходность немецких гособлигаций аналогичной срочности - на 60 бп, цена золота с начала года прибавила 13,7% и т.д.

"Среди основных причин этой динамики мы отмечаем мягкость политики ключевых мировых монетарных регуляторов (ФРС, ЕЦБ), отсутствие крупных политических шоков, в то время как ухудшение некоторых экономических статданных пока не носит пугающего характера. Закрывая 2019-й год, инвесторы начинают задумываться о ключевых темах года грядущего, надеясь на столь же удачную динамику", - указывают аналитики банка.

Одно из ключевых расхождений между прогнозами SG CIB и рыночным консенсусом на следующий год - взгляд на динамику американских процентных ставок. Если во фьючерсные котировки заложено лишь одно снижение ставки Fed Funds в 2020 году на 25 бп, то американские экономисты SG по-прежнему ожидают 4 движения аналогичного масштаба.

Известный стратег Альберт Эдвардс в своем последнем обзоре обращает внимание на исключительную слабость жилищной компоненты инфляции в США, которая будет тянуть общую динамику цен вниз, тем более по мере появления новых признаков экономической слабости. С этой точки зрения, отмечают специалисты Росбанка, динамика экономической статистики из США и заявления представителей ФРС США вновь находятся среди ключевых факторов, которые определят динамику финансовых активов в 2020-м году.