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29 ноября 2019 года 16:26
Рынок акций РФ в декабре может достичь новых исторических максимумов - БКС
Рынок акций РФ в декабре может достичь новых исторических максимумов, прогнозный диапазон на декабрь составляет 2890-3015 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Последний месяц года принесет разрешения ряда важных для мировых рынков интриг. Эти новые вводные предопределят динамику как мировых, так и российских биржевых индексов в завершении года и в начале 2020 года. "К указанным поворотным моментам мы относим IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco (5 декабря), а также заседание ОПЕК+ в Вене (6 декабря), где решится будущее сделки по сокращению нефтедобычи. Данные события могут определить среднесрочный вектор ценовой конъюнктуры "черного золота", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Однако определяющим для развивающихся рынков, безусловно, станет разрешение интриги с "первой фазой" торговой сделки США и КНР. Мы ожидаем ее разрешения до 15 декабря, когда должны будут вступить в силу новые американские пошлины на китайские товары примерно на $160 млрд. По нашему мнению, Дональд Трамп, не утративший навыков шоумена, может готовить для фондовых рынков "рождественский сюрприз" в виде предварительной торговой сделки с КНР. К тому же предвыборный цикл в США в разгаре и действующему американскому лидеру пора демонстрировать конкретные результаты на "торговом фронте". Другое дело, что подписание закона о правах человека в Гонконге не вполне вписываются в логику сближения сторон. Представляется, что даже в случае заключения первой фазы торговой сделки до 15 декабря, мы вряд ли увидим бурное предновогоднее ралли на биржах. Инвесторы понимают, что предварительную сделку от всеобъемлющей могут отделять еще месяцы тяжелых переговоров". Присутствуют на горизонте месяца и другие риски, отмечает С. Дейнека: возможная эскалация протестной активности в Гонконге или усиление политической нестабильности в латиноамериканском макрорегионе (Аргентина, Венесуэла, Бразилия), которое может иметь неприятные последствия для всех развивающихся рынков. Важными внутренними событиями декабря являются заседание правления "Газпрома" (5 числа), на котором будет рассмотрена дивидендная политика и бюджет компании на 2020 год, а также заседание Банка России (13 декабря), где будет решаться вопрос по ключевой ставке. "По нашим текущим оценкам, вероятность снижения ключевой ставки ЦБ с учетом комплекса внешних и внутренних факторов на декабрьском заседании составляет около 30%. В предстоящем месяце также состоятся заседания по ставкам ФРС (11 декабря) и ЕЦБ (12 декабря) - по нашему мнению, регуляторы возьмут паузу в своих монетарных действиях", - пишет аналитик. 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы. Их инициировал премьер-министр Борис Джонсон, чтобы провести через обновленный парламент соглашение о Brexit. Предварительные исследования показывают, что партия консерваторов может продемонстрировать лучший результат с 1987 года, а значит, шансы на выход Великобритании из ЕС со сделкой до 31 января 2020 года. "Наш базовый прогноз предусматривает умеренно позитивное завершение года. И с технической точки зрения вероятность достижения новых исторических максимумов до конца года, по нашим оценкам, на данный момент превышает 50%. Прогнозный диапазон на декабрь - 2890-3015 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает в комментарии специалист "БКС Премьер".
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