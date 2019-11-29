Перенос вопроса о продлении соглашения ОПЕК+ может негативно повлиять на нефтяные цены - Уралсиб

Нефтяные компании РФ предлагают обсудить продление соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года. Перенос вопроса о продлении может негативно повлиять на нефтяные цены, говорится в обзоре Уралсиба.

Сообщения последних дней показывают, что не все участники ОПЕК+ поддерживают продление соглашения до конца 2020 г. на ближайшей встрече 6 декабря. По-видимому, российские нефтяные компании считают более правильным отложить решение вопроса на три месяца до начала марта 2020 г. К этому времени появится достаточно данных для оценки баланса на рынке нефти за 4 кв. 2019 г., что позволит планировать объемы на 2–4 кв. 2020 г. С другой стороны, отмечает аналитик Уралсиба Алексей Кокин, для рынка нефти перенос вопроса о продлении сделки ОПЕК+ может быть негативным сигналом, поскольку именно во 2 кв. 2020 г. ожидается максимальный для будущего года профицит нефти.

По итогам совещания в Министерстве энергетики РФ с участием российских нефтяных компаний первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов сообщил, что продление сделки ОПЕК+, по мнению участников совещания, следует обсуждать в марте. Член совета директоров независимой Иркутской нефтяной компании (ИНК) Сергей Донской подтвердил, что российские нефтяные компании предпочли бы не предпринимать каких-либо действий до марта 2020 г.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что позиция РФ по вопросу о продлении соглашения ОПЕК+, которое действует до конца 1 кв. 2020 г., пока не может быть раскрыта. Он подтвердил, что вопрос об учете газового конденсата важен для нефтяного сектора РФ. По мнению члена совета директоров ИНК, исключение конденсата из квотируемых объемов повлияет на перераспределение допустимых объемов добычи между нефтяными компаниями РФ, однако этот вопрос также будет рассматриваться ОПЕК+ не раньше марта.