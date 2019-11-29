Доллар может подорожать до 65 рублей в ближайшей перспективе - Локо-банк

Доллар может подорожать до 65 рублей в ближайшей перспективе на фоне отсутствия позитивных новостей о торговых переговорах между США и Китаем, говорится в комментарии Локо-банка.

Поводов для движения национальной валюты на внутреннем рынке нет. С окончанием налогового периода рубль становится все более зависим от настроений инвесторов на развивающихся рынках.

Доллар может подорожать до 65 рублей в ближайшей перспективе на фоне отсутствия позитивных новостей о торговых переговорах между США и Китаем, полагает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. На торговых площадках сейчас сохраняется напряжение из-за подписания Д.Трампом законопроекта относительно ситуации в Гонконге, который позволяет вводить дипломатические и экономические санки в отношении лиц, нарушающих права человека. Кроме того, законопроект предусматривает запрет поставок средств американского производства для разгона демонстраций в Гонконг. Китай расценивает эту инициативу как вмешательство в свои внутренние дела.