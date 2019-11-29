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29 ноября 2019 года 14:58
Влияние цифровых проектов на стоимость акций Сбербанка оценить пока сложно - Альфа-банк
Влияние цифровых проектов на стоимость акций Сбербанка оценить пока сложно, учитывая что они находятся на начальном этапе и по ним нет раскрытия операционных и финансовых показателей, считают аналитики Альфа-банка. Как говорится в обзоре Альфа-банка, эксперты сомневаются в том, что инвесторы в краткосрочной перспективе отразят в оценках стоимости Сбербанка потенциал его цифровых проектов. "На данный момент мы считаем новость о создании Сбербанком вместе с Сognitive Technologies СП по беспилотным технологиям нейтральной для акций Сбербанка. Это еще одна сделка, которая соответствует стратегии Сбербанка по развитию собственной экосистемы, тогда как потенциальные инвестиции, связанные с ней, не должны быть крупными с точки зрения масштаба бизнеса Сбербанка. В то же время ее влияние цифровых проекты Сбербанка сейчас оценить сложно, учитывая что они находятся на начальном этапе и по ним нет раскрытия операционных и финансовых показателей. Учитывая это, мы сомневаемся в том, что инвесторы в краткосрочной перспективе отразят в оценках стоимости Сбербанка потенциал его цифровых проектов", - отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies подписали юридически обязывающие документы по созданию совместного предприятия Cognitive Pilot в сфере беспилотных технологий. Сбербанк получит 30% акций компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies. Компания Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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