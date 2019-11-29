РФПИ прогнозирует замедление промпроизводства в России с 2,6% до 2%

Прогноз РФПИ предполагает замедление промпроизводства в России с 2.6% до 2% с рисками более слабых значений, говорится в комментарии главного экономиста Дмитрия Полевого.

В четверг Росстат опубликовал свои ноябрьские индексы деловой активности в промышленности, которые указали на ухудшение ситуации и в добывающей промышленности, и в обработке (судя по сезонно-скорректированным цифрам), отмечает Дмитрий Полевой. В первом случае активность снизилась после последовательного улучшения в предыдущие месяцы, тогда как во втором случае индекс опустился с -1,9 до -2,5 пунктов, что является минимумом с августа.

"Ухудшение опережающих индикаторов повышает риски замедления темпов роста в промышленности, которые и так должны были ощутить на себе негативное влияние календарного фактора (20 рабочих дней против 21 в ноябре 2018г.) и эффекта высокой базы, в том числе связанного с высокими объемами добычи нефти в преддверии встречи ОПЕК+ в декабре 2018, где было принято решение о ее снижении. Наш прогноз предполагает замедление промпроизводства с 2.6% до 2% с рисками более слабых значений", - отмечает эксперт РФПИ.