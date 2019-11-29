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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent - "Нордеа Банк"
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29 ноября 2019 года 12:03
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В ходе текущей недели цены на нефть торговались в диапазоне $63,2-$64,6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы. Поддержку нефтяным котировкам, по мнению экспертов банка, оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефти до июня 2020 года. В конце 2018 года страны приняли решение сократить добычу сырья на 1,2 mbd от уровня добычи октября 2018 и до сих пор выполняют это соглашение для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, напоминают аналитики "Нордеа Банка". Очередная встреча ОПЕК+ состоится в конце следующей недели ( 5-6 декабря) в Вене, поэтому в ближайшие дни вероятность появления новых словесных интервенций является весьма высокой, полагают эксперты банка. Тем не менее, продление сделки до июня уже во многом отыграно рынками, поэтому вряд ли влияние новых сообщений будет существенным.
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29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:20
Нефтяные компании РФ предлагают обсудить продление соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года. Перенос вопроса о продлении может негативно повлиять на нефтяные цены, говорится в обзоре Уралсиба. Сообщения последних дней показывают, что не все участники ОПЕК+ поддерживают продление соглашения до конца... читать дальше
.29 ноября 2019 года 14:30
Фондовые рынки достигли рекордных высот на фоне снижения обеспокоенности по поводу глобального роста и улучшения рыночных настроений, однако промышленные металлы продолжают показывать сдержанную динамику, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation... читать дальше
.29 ноября 2019 года 10:06
Нефть остается в узком восходящем канале с границами 62,3-63,7 доллара за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В том числе, по мнению... читать дальше
.29 ноября 2019 года 09:40
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:23
Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI -... читать дальше
.28 ноября 2019 года 10:32
Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так,... читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:27
Сильной поддержкой для нефти является нижняя граница восходящего канала в районе 61,7 доллара. При удешевлении "черного золота" до этого уровня нефть стоит спекулятивно покупать, так как в преддверии саммита ОПЕК+ очень вероятны попытки разогнать котировки, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
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