Рубль может сохранить слабонегативную динамику в диапазоне 64-64,50/USD - РФПИ

Рубль перед выходными вряд ли покажет какой-то рост, динамика четверга указывает на высокую вероятность сохранения слабонегативной динамики в диапазоне 64-64,50/USD, указывает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Внешний фон продолжит задавать общие настроения.