Падение латиноамериканских валют и отсутствие оптимизма по торговым переговорам формируют риски для рубля - "Нордеа Банк"

Падение латиноамериканских валют и отсутствие оптимизма по торговым переговорам формируют риски для рубля, отмечается в обзоре "Нордеа Банка".

"Российская валюта завершает неделю умеренным ослаблением (-0,4% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро), - комментируют аналитики банка. - В пятницу внешний фон складывается для рубля, скорее, негативно. События вокруг торговых переговоров не дают существенного повода для оптимизма после того, как Трамп подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. Риторика последних дней не содержала в себе дополнительных сигналов о близости к подписанию торговой сделки. Снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран".

Также в обзоре отмечается, что налоговый период в России завершился вчерашней уплатой налога на прибыль. Совокупность перечисленных факторов, по мнению экспертов "Нордеа Банка", не формирует предпосылок для укрепления рубля в конце текущей недели.