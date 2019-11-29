Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе останется отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets - Промсвязьбанк

Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе останется общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней; на горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля", - прогнозирует главный аналитик банка Михаил Поддубский.

Последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 64 руб/долл., напоминает эксперт. Активность торгов сравнительно низкая - объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже на этой неделе ни разу не превышали даже 2 млрд долл. Вторая половина текущей недели отмечена еще более низкой торговой активностью за счет празднования в Штатах Дня Благодарения – вчера американские площадки были закрыты, в пятницу – короткий торговый день.

Уплатой налога на прибыль в четверг завершился ноябрьский налоговый период в РФ. "Что касается баланса внутренних рисков в декабре, то с точки зрения текущего счета сезонно ноябрь и декабрь близкие месяцы, объем налоговых платежей в декабре после низких объемов ноября возвращается к нормам чуть выше среднего, и конец года традиционно сопровождается повышенным объемом выплат российских компаний по внешнему долгу, однако при появлении локального дефицита валюты Банк России использует механизмы ее предоставления (например, валютный своп), что снижает напряжение на рынке", - отмечает Михаил Поддубский.