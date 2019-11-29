.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе останется отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 ноября 2019 года 10:39
Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе останется отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets - Промсвязьбанк
Ключевым драйвером для рубля в краткосрочной перспективе останется общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней; на горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля", - прогнозирует главный аналитик банка Михаил Поддубский. Последние несколько торговых сессий пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 64 руб/долл., напоминает эксперт. Активность торгов сравнительно низкая - объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже на этой неделе ни разу не превышали даже 2 млрд долл. Вторая половина текущей недели отмечена еще более низкой торговой активностью за счет празднования в Штатах Дня Благодарения – вчера американские площадки были закрыты, в пятницу – короткий торговый день. Уплатой налога на прибыль в четверг завершился ноябрьский налоговый период в РФ. "Что касается баланса внутренних рисков в декабре, то с точки зрения текущего счета сезонно ноябрь и декабрь близкие месяцы, объем налоговых платежей в декабре после низких объемов ноября возвращается к нормам чуть выше среднего, и конец года традиционно сопровождается повышенным объемом выплат российских компаний по внешнему долгу, однако при появлении локального дефицита валюты Банк России использует механизмы ее предоставления (например, валютный своп), что снижает напряжение на рынке", - отмечает Михаил Поддубский.
.
.
29 ноября 2019 года 17:09
Цена Brent на предстоящей неделе не выйдет из диапазона $62,50-65,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. Данные от Минэнерго США констатировали рост запасов сырья в США на 1,5 млн барр., а добыча в регионе составила 12,9 млн барр., обновив при этом исторический максимум. К негативным... читать дальше
.29 ноября 2019 года 15:20
Нефтяные компании РФ предлагают обсудить продление соглашения ОПЕК+ в марте 2020 года. Перенос вопроса о продлении может негативно повлиять на нефтяные цены, говорится в обзоре Уралсиба. Сообщения последних дней показывают, что не все участники ОПЕК+ поддерживают продление соглашения до конца... читать дальше
.29 ноября 2019 года 14:30
Фондовые рынки достигли рекордных высот на фоне снижения обеспокоенности по поводу глобального роста и улучшения рыночных настроений, однако промышленные металлы продолжают показывать сдержанную динамику, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation... читать дальше
.29 ноября 2019 года 12:03
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях вблизи $64/bbl Brent, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". В ходе текущей недели цены на нефть торговались в диапазоне $63,2-$64,6/bbl, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что... читать дальше
.29 ноября 2019 года 10:06
Нефть остается в узком восходящем канале с границами 62,3-63,7 доллара за баррель. В преддверии саммита ОПЕК+ и объявлении цены размещения акций Saudi Aramco будут попытки пробить этот канал вверх, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В том числе, по мнению... читать дальше
.29 ноября 2019 года 09:40
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:23
Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI -... читать дальше
.28 ноября 2019 года 10:32
Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так,... читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.