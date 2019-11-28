.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК после переоценки сектора
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 ноября 2019 года 19:35
Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК после переоценки сектора
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северстали" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки Goldman Sachs подтвердил привлекательность GDR НЛМК, оставив рекомендацию "покупать" для них и место в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ). В то же время, как сообщалось, для GDR ММК рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". Для GDR "Северстали" рекомендация "держать" была подтверждена. "Среди компаний сталелитейного сектора РФ мы отдаем предпочтение эмитентам, которые более ориентированы на внешний рынок, чем на внутренний, так как ожидаем, что динамика экспортных цен на сталь будет лучше внутренних. НЛМК по сравнению с ММК и "Северсталью" имеет большую долю экспорта в выручке (прогноз на 2020 года: около 60% у НЛМК против около 20% у ММК и около 40% у "Северстали")", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что аналитики Goldman Sachs отдают предпочтение сталелитейным компаниям, которые лучше обеспечены собственной железной рудой, так как прогноз экспертов инвестбанка относительно стоимости железной руды на 2020 год выше консенсуса. Как подчеркивается в обзоре, ММК имеет самую низкую самообеспеченность железной рудой: около 20% против 100% у НЛМК и 130% у "Северстали". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена НЛМК - 24,0 (текущая цена - 20,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ММК - 8,7 (текущая цена - 7,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Северсталь - 15,0 (текущая цена - 14,4), рекомендация - держать.
.
Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь, ММК
.
28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:23
Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI -... читать дальше
.28 ноября 2019 года 10:32
Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так,... читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:30
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:27
Сильной поддержкой для нефти является нижняя граница восходящего канала в районе 61,7 доллара. При удешевлении "черного золота" до этого уровня нефть стоит спекулятивно покупать, так как в преддверии саммита ОПЕК+ очень вероятны попытки разогнать котировки, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала - "ВТБ Капитал"
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых... читать дальше
.27 ноября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:06
ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:18
По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.