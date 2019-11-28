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28 ноября 2019 года 19:00
Инвесторы начали выводить средства из российских ETF после шести недель непрерывного притока - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 ноября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно данным исследования, инвесторы по итогам периода с 21 по 27 ноября выводили средства из российских ETF после шести недель непрерывного притока: за отчетную неделю отток капитала из ETF, ориентированных только на Россию, составил $63 млн. "Отток капитала в размере $63 млн из ETF, ориентированных только на Россию, на прошлой неделе отчасти были компенсированы притоком $47 млн в GEM ETF. В результате чистый отток капитала из акций РФ составили $16 млн. Второй крупнейший российский ETF - iShares MSCI Russia - потерял $46 млн по итогам недели и обеспечил большую часть оттоков. Таким образом, шесть недель непрерывных притоков, которые стартовали 14 октября, достигли максимальных уровней 7 ноября и обеспечили рост индекса РТС на 12,6%, на этой неделе прервались, а импульс потоков стал негативным. На прошлой неделе мы озвучивали такую вероятность - тактически риски коррекции на фондовом рынке РФ на данный момент перевешивают", - говорится в обзоре. В то же время розничным инвесторам надоело продавать, и они вновь были готовы покупать российские акции. "Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" увеличился на 0,7% по итогам недели, завершившейся в среду. Объем коротких позиций вновь превысил среднемесячное значение - на 10%. Таким образом, розничные инвесторы, которые сокращали "лонги" в ноябре, перестали продавать и готовы вновь открывать длинные позиции по текущим весьма приемлемым ценам", - пишут эксперты. Среди институциональных инвесторов с 21 по 27 ноября был зафиксирован очевидный перевес в сторону продаж: на каждый доллар покупок пришлось $2 продаж. По мнению аналитиков, это отчасти было обусловлено тем, что во вторник вступили в силу итоги полугодового пересмотра индексов MSCI. "Напомним, в результате ребалансировки оттоки из российских активов составили около $0,3 млрд", - подчеркивают эксперты. "С фундаментальной точки зрения мы нейтрально смотрим на рынок акций РФ, поскольку индекс РТС находится ровно посередине диапазона, соответствующего рекомендации "держать" (1370-1490 пунктов), и отмечаем потенциал роста капитализации на 5% до 1500 пунктов, помимо дивдоходности 6,5% на ближайшие 6-12 месяцев", - говорится в аналитическом материале.
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