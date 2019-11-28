Рубль с окончанием налогового периода становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

Вместе с завершением налогового периода рубль становится более зависимым от настроений инвесторов на развивающихся рынках и уже сегодня опережал по отрицательной динамике многие валюты EM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. За последнюю неделю, в течение которой на локальном рынке прошел основной объем выплат в бюджет, рубль потерял около 0,6% в паре с долларом, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики снизились более чем на 1%.

Эксперт ИК не исключает, что после окончания налогового периода рубль полностью сократит такое "отставание", и американская валюта обоснуется в диапазоне 64,25-64,50 руб.

Торги на валютном рынке в четверг начались с очередных попыток доллара закрепиться выше 64 руб. (против закрытия предыдущего дня на уровне 63,96 руб.), напоминает Юрий Кравченко. Большую часть дня американская валюта чувствовала себя весьма уверенно на большинстве развивающихся рынков. Так, несмотря на сохраняющиеся надежды инвесторов по достижению мирного урегулирования в торговом вопросе между США и Китаем, на торговых площадках поддерживается напряженность из-за подписания американским президентом законопроекта по Гонконгу. Инвесторы опасаются, что развитие ситуации в данном направлении может помешать торговому соглашению между США и Китаем. В результате в четверг к середине дня почти на всех валютных площадках развивающихся рынков можно было наблюдать отсутствие аппетита к риску, то есть укрепление доллара. Политическая напряженность на внешних рынках выражалась и в утренней положительной динамике защитных японской йены и швейцарского франка.

К вечеру преимущество американской валюты на рынках EM уже не выглядело столь заметным, ряд валют перешли в наступление. Однако рубль оставался в отрицательной зоне. При этом в четверг банки проводили финальные платежи в бюджет (уплата налога на прибыль), часть выплат прошла еще накануне, поэтому оставшиеся платежи уже не представляли серьезной нагрузки для банковской системы, отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".