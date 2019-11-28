Goldman Sachs снизил рекомендацию для GDR ММК до "держать" с "покупать"

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Goldman Sachs понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "покупать" до "держать", сообщает Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет $8,7 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ММК, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $9,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR ММК равняется порядка $7,7 за штуку.