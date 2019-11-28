Sova Capital снизила рейтинг акций Аэрофлота до "держать" и оценку на 16%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 126 рублей до 106 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".