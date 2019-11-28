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28 ноября 2019 года 18:08
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года
Credit Suisse ожидает повышения спроса на акции финансового сектора в 1 полугодии 2020 года, поскольку ожидаемое улучшение в циклическом прогнозе, скорее всего, вызовет дальнейшую ротацию в этом секторе, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции остаются привлекательными с точки зрения окупаемости вложений относительно облигаций с низкой доходностью. На секторальном уровне сектор IT является наиболее привлекательным, будучи одним из немногих, сохраняющих высокий рост. "Сырьевые товары в уходящем году показали различные результаты на фоне замедления промышленного производства, сказывающегося в первую очередь на циклических сырьевых товарах. В будущем это расхождение должно сократиться. В то время как цены на золото вероятно укрепятся, цены на нефть столкнутся с периодом ослабления, прежде чем вернуться к прежним значениям", - отмечают эксперты Credit Suisse. "Говоря об альтернативных инвестициях, следует ожидать, что большинство инвестиций в недвижимость должны продолжить давать приемлемую прибыль, - указывают аналитики банка. - Прямые вложения в недвижимость предпочтительны, поскольку сниженные процентные ставки пока не сказываются на ценах в полном объёме". Также Credit Suisse ожидает замедления роста американского ВВП с 2,3% в 2019 г до 1,8% в 2020 г вместе с ростом показателя базовой инфляции. USD останется важной валютой для мирового рынка, но его влияние ослабнет в течение года, как и преимущество в размере процентной ставки над валютами стран G10. Монетарная политика Еврозоны, по мнению экспертов банка, вряд ли продолжит смягчаться, но стабильный рост кредитования должен поддержать экономическую экспансию, в то же время как значение роста ВВП достигнет, по прогнозам, 1%. Факторы налогово-бюджетного стимулирования и снижения неопределенности вокруг Брексита должны поддержать EUR. "Правительство Китая, вероятно, сделает своей целью рост ВВП на уровне 5,9%, что ниже, чем в 2019 году. Если не произойдёт эскалации торгового конфликта между КНР и США, что, по нашим оценкам, не является предположительным сценарием развития событий, китайские власти, вероятно, будут ограничивать любое ослабление CNY", - прогнозируют аналитики Credit Suisse. Эксперты считают, что реальный ВВП России вырастет на 1,6% в 2020 году относительно 2019 года, в то время как ожидаемый рост в уходящем году относительно 2018 года составляет 1,4% на момент публикации исследования в связи с неблагоприятной демографической обстановкой, бюрократической нагрузкой и низкой эффективностью госинвестиций, говорится в обзоре Credit Suisse. "Показатель годовой инфляции на 2019 год, согласно ожиданиям, составил 4,5%, а согласно прогнозу на 2020 составит 3,2%. Таким образом, будет подготовлена почва для снижения процентных ставок, - отмечают аналитики банка. - Высокий профицит текущих счетов и низкий уровень долга всё ещё поддерживают RUB. Однако после значимого роста в 2019, RUB более не привлекателен с инвестиционной точки зрения. Россия, как и другие участники ОПЕК+, будет вынуждена продлить или даже ужесточить существующие ограничения по добыче нефти, чтобы избежать появления избытков на рынке, которые могут образоваться в связи со стабильными поставками из стран, не входящих в ОПЕК, в частности, США (сланцевая нефть)".
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