Рынок акций РФ закроет торги четверга в минусе - "Открытие Брокер"

Российский рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров и дешевеющей нефти, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Торги в США 28 ноября не проводятся, но идут электронные торги. Фьючерсы на основные индексы США снижались на 0,3%, реагируя на ухудшение фона торговых переговоров.

"Отечественный рынок проявлял уныние в первой половине дня, - напоминает эксперт. - Внешний фон подарил очередные осложнения в виде подписанных в США законопроектов в "Защиту прав человека и демократии в Гонконге", что многие рассматривают в качестве повода для беспокойства по поводу перспектив торгового соглашения США и КНР. Нефть дешевела на статистике роста запасов в США. Иными словами, поводов для оптимизма было мало".