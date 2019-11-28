Рынок ждет информации по обновленному дивидендному подходу "Системы" - Газпромбанк

Информация по обновленному дивидендному подходу будет иметь важное значение для котировок GDR "Системы", говорится в обзоре Газпромбанка.

Содержательных комментариев относительно подхода к дивидендам "Системы" в настоящее время нет, отмечают аналитики банка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Руководство холдинга рассчитывает дать такие комментарии к апрелю 2020 года, когда компания планирует отчитываться за 2019 г.

"АФК «Система» опубликовала отчетность по МСФО за 3К19 и провела звонок с инвесторами. Хорошая финансовая динамика корпоративного центра (позитивный СДП, снижение чистого долга) и сильные показатели Ozon были частично нивелированы отсутствием содержательных заявлений о подходе к выплате дивидендов. На фоне неопределенных перспектив монетизации активов в ближайшие месяцы, важное значение для котировок на этом горизонте, вероятно, будет иметь информация по обновленному дивидендному подходу", - отмечсают эксперты Альфа-банка.