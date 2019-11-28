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28 ноября 2019 года 14:17
Финпоказатели АФК "Система" за III квартал нейтральны для котировок ее GDR - Альфа-банк
Финансовые показатели АФК "Система" за III квартал 2019 г нейтральны для котировок ее GDR, говорится в обзоре Альфа-банка. АФК "Система" (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в среду представила финансовые результаты за 3К19. Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 0,9-2,4%. МТС и Детский мир (который будет деконсолидирован в 4К19) по-прежнему являются двумя главными источниками роста выручки группы, отмечают аналитики инвестбанка. Среди крупнейших непубличных активов сильный рост выручки продемонстрировали Степь и Медси, динамика Segezha была слабой из-за негативной конъюнктуры целлюлозно-бумажного рынка. Долг корпоративного центра был высоким и составил 199 млрд руб., однако последние корпоративные события указывают на потенциал его снижения до 170 млрд руб. к концу 1К20. Согласно комментариям менеджмента на телефонной конференции, новая информация о возобновлении дивидендных выплат будет объявлена в апреле одновременно с публикацией финансовых результатов за 4К19. "Дальнейшие действия в отношении Детского мира будут зависеть от состояния этого бизнеса и макроэкономической конъюнктуры по истечении 180-дневного периода запрета на продажу акций (20 мая). На наш взгляд, отчетность за 3К19 НЕЙТРАЛЬНА для акций компании, учитывая, что они торгуются на максимумах последних двух с половиной лет на фоне поддержки со стороны обратного выкупа акций", - отмечают эксперты Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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