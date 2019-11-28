Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет - Альфа-банк

Веских причин для масштабной переоценки акций банка "Санкт-Петербург" в краткосрочной перспективе нет, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Менеджмент обновил прогноз на 2019 год. "Согласно новому прогнозу, ROE по итогам этого года составит 10-11%, что указывает на риск понижения нашего прогноза чистой прибыли и дивиденда на акцию примерно на 10%. Что касается 2020 г., похоже, что приоритетным для менеджмента является рост, а не дивидендные выплаты, что может разочаровать многих инвесторов. При 0,28x P/BV и 2,4x P/E 2020П (дисконт 15-17% к средним мультипликаторам за последние два года) мы считаем, что рынок уже отразил в котировках наиболее негативный сценарий. В то же время, учитывая что дивидендная доходность по итогам 2019 г. составляет примерно 6,5% (против 89% у Сбербанка и ВТБ соответственно), мы не видим веских причин для масштабной переоценки бумаги с текущих уровней в краткосрочной перспективе", - пишет в обзоре старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Банк “Санкт-Петербург” в среду представил финансовые результаты за 3К19 оп МСФО и провел телефонную конференцию. Чистая прибыль составила 2 млрд руб. при ROAE 10,4%, что на 1% выше консенсус-прогноза. Банк начал использовать накопленную ликвидность в 3К19, что привело к сильной динамике чистого процентного дохода. В то же время торговый убыток негативно повлиял на рентабельность, нейтрализуя позитивные тренды основного бизнеса.