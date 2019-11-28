Возможна некоторая коррекция ОФЗ - Райффайзенбанк

Возможное решение ЦБ РФ в условиях, когда ФРС по сути взял длительную паузу в смягчении монетарной политики, может разочаровать участников рынка и вызвать некоторую коррекцию ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Слабый спрос на ОФЗ обусловлен низкими доходностями в сравнении со ставками денежного рынка (o/n FX swap, RUONIA), вся кривая до 10 лет лежит ниже o/n ставок.

"Кроме того, консенсус участников рынка предполагает ослабление рубля в декабре (мы разделяем это мнение), что также выступает не в пользу ОФЗ. Стоит отметить, что в этот налоговый период (в отличие от предшествующих) рубль не укрепился, это является сигналом к его предстоящему ослаблению. Мы не исключаем, что решение ЦБ РФ (в условиях, когда ФРС по сути взял длительную паузу в смягчении монетарной политики) может разочаровать участников рынка и вызвать некоторую коррекцию ОФЗ", - пишут в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка.