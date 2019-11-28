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28 ноября 2019 года 12:08
Курс рубля до конца недели будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению - БКС
Курс рубля до конца недели будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению, диапазон движения, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, составит 63,9-64,3 за доллар. Курс рубля в начале четверга остается вблизи уровня 64,1 за доллар. Приближение завершения года и неопределенность в торговых переговорах оставляют в российской валюте склонность к умеренному ослаблению. Торговые переговоры США и Китая все еще не дают значительных сдвигов, которые бы позволили рыночному оптимизму продолжить уверенный рост. Позиции сторон остаются весьма изменчивыми, а риторика представителей США и Китая колеблется между мягкостью и жесткостью. Рублевая валюта в данных условиях все в больше мере ощущает на себе приближение окончания года. В конце года на рынок поступают существенные объемы ликвидности из бюджета в рамках "схлопывания" всего того, что было недофинансировано в течение года. Именно данный формат ускоренных бюджетных трат является основным фактором сезонного ослабления рублевой валюты. "Более того, в перспективе ближайших недель мы можем увидеть некоторую активизацию санкционного фона по РФ. На этот раз санкционные угрозы будут исходить со стороны решения газовых вопросов РФ как в плоскости транзитных отношений с Украиной, так и в плоскости финализации "Северного потока-2". На наш взгляд, возможное появление "газового" негатива в информационном фоне по РФ сейчас не учитывается рынком и может привести к более активному (в сравнении с текущей динамикой) ослаблению курса российской валюты. Заметим, что в настоящий момент мы сохраняем наш взгляд на рубль до конца года и не ожидаем масштабной девальвации валюты. Прогноз по курсу рубля на конец 2019 года остается в диапазоне 64,5-66 за доллар, - отмечает в комментарии Антон Покатович. - Что касается перспективы до конца этой недели, мы полагаем, что в связи с окончанием налогового периода, а также отсутствием позитивной конкретики в отношении подписания "Фазы-1" торговой сделки США и Китая, курс рубля будет тяготеть к дальнейшему умеренному ослаблению. Ожидаем движения курса рубля в коридоре 63,9-64,3 за доллар до конца недели".
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