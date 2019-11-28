Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"

Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI - $57,8/bbl. Умеренное давление на нефтяные цены оказывают негативные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР, после того как Д. Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге.

Данные от Минэнерго США также не добавили оптимизма нефтяным котировкам - министерство сообщило о росте запасов сырья в США на 1,5 mb. Кроме того, добыча сырья в Штатах в очередной раз обновила исторический максимум и на прошлой неделе составила 12,9 mbd.

Таким образом, указывают аналитики "Нордеа Банка", отраслевая статистика также выступает негативным фактором для нефтяного рынка. Тем не менее, готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников нефтяного рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl.