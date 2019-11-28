Рубль может торговаться с небольшим понижением на уровнях 64+/USD - РФПИ

Выплата налога на прибыль в четверг вряд ли сильно повлияет на валютный рынок. Учитывая умеренно негативный внешний фон, рубль в четверг может торговаться с небольшим понижением на уровнях 64+/USD, полагает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.