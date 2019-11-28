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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк
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28 ноября 2019 года 10:32
Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк
Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так, вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 1,6 млн барр., бензинов- на 5,1 млн барр., дистиллятов- на 0,7 млн барр. Загрузка НПЗ снизилась до 89,3%. Добыча нефти обновила очередной исторический максимум - 12,9 млн барр./день. "Наш ориентир по нефти на ближайшее время: 63-65 доллара/баррель", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
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28 ноября 2019 года 11:23
Негативные настроения участников нефтяного рынка ограничены готовностью стран ОПЕК+ продлить действующую сделку - "Нордеа Банк"
Готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников рынка и позволяет ценам Brent оставаться вблизи $64/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Котировки на Brent находятся вблизи отметки $63,9/bbl, WTI -... читать дальше
.28 ноября 2019 года 09:27
Сильной поддержкой для нефти является нижняя граница восходящего канала в районе 61,7 доллара. При удешевлении "черного золота" до этого уровня нефть стоит спекулятивно покупать, так как в преддверии саммита ОПЕК+ очень вероятны попытки разогнать котировки, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей... читать дальше
.27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала - "ВТБ Капитал"
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых... читать дальше
.27 ноября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:06
ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:18
По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:51
Ожидается, что отчет API о еженедельных изменениях запасов нефти покажет, что запасы сырой нефти сократились на 300 тысяч баррелей. Это будет первое снижение за пять недель, если прогноз подтвердится. Данная статистика поддержит цены на нефть, но не окажет существенного влияния на ценовую... читать дальше
.26 ноября 2019 года 14:31
Инвесторы во вторник будут следить за макроэкономической статистикой из США: данными по запасам в оптовой торговле, по ценам на жилую недвижимость от FHFA, по продажам на первичном рынке жилья и ноябрьским индексом потребительской уверенности, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB... читать дальше
.26 ноября 2019 года 13:36
Основные факторы, определяющие динамику финансовых рынков, выступают на стороне "быков" - Райффайзенбанк
Два фактора, которые в последнее время являются основными (или даже единственными) определяющими динамику финансовых рынков, вновь выступили на стороне “быков”, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Первым фактором стало выступление Дж. Пауэлла в понедельник, в котором он высказался, что... читать дальше
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