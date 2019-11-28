Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

Ориентир по нефти на ближайшее время - диапазон 63-65 доллара/баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Нефть находится под небольшим давлением из-за слабых данных по запасам в Америке, однако в связи с закрытием площадок в США из-за Дня благодарения реакция сегодня будет сдержанной. Так, вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 1,6 млн барр., бензинов- на 5,1 млн барр., дистиллятов- на 0,7 млн барр. Загрузка НПЗ снизилась до 89,3%. Добыча нефти обновила очередной исторический максимум - 12,9 млн барр./день.

"Наш ориентир по нефти на ближайшее время: 63-65 доллара/баррель", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.