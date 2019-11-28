Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги небольшим снижением - Промсвязьбанк

Учитывая некоторое ухудшение настроений на внешних рынках, индекс Мосбиржи в четверг начнет торги небольшим снижением, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок не реагирует на внешний оптимизм, хотя в среду индекс Мосбиржи предпринимал попытки к росту, но завершил торги вблизи открытия.

Повлиять на динамику индекса могут корпоративные события, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Последним из крупных игроков до конца недели опубликует отчетность "Газпром", но для инвесторов интересна следующая неделя, когда правление газового концерна будет обсуждать изменение дивидендной политики.

"Учитывая некоторое ухудшение настроений на внешних рынках, индекс Мосбиржи в четверг начнет торги небольшим снижением, а в течение дня будет проторговывать середину диапазона 2900-2950 пунктов", - прогнозирует Роман Антонов.