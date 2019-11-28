До конца недели существенной волатильности на валютном рынке не ожидается - "Открытие Брокер"

Рубль немного укрепился против евро, но ослаб против доллара. В остальном волатильность в среду была крайне низкой. До конца недели существенной волатильности на рынке не ожидается, хотя всё говорит за то, что многие на рынке готовятся к ослаблению рубля в декабре, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.