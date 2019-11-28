При удешевлении "черного золота" до $61,7 нефть стоит спекулятивно покупать - Алор Брокер

Сильной поддержкой для нефти является нижняя граница восходящего канала в районе 61,7 доллара. При удешевлении "черного золота" до этого уровня нефть стоит спекулятивно покупать, так как в преддверии саммита ОПЕК+ очень вероятны попытки разогнать котировки, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Минэнерго США в среду не порадовало данными о запасе нефти: показатель вырос на 1,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,4 млн. Добыча нефти установила новый среднесуточный рекорд в 12,9 млн баррелей.