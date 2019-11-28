Выплаты ФосАгро в 2020 году будут ближе к нижней границе дивполитики - "ВТБ Капитал"

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Дивидендные выплаты "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в 2020 году будут ближе к нижней границе, установленной новой дивидендной политикой на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли, считают аналитики "ВТБ Капитала".

С учетом неблагоприятного прогноза по ценам на фосфатные удобрения в 2020 году и обширной инвестпрограммы "ФосАгро" 50% от скорректированной чистой прибыли выглядят как "реальный ориентир для дивидендов компании в течение следующего года", говорится в обзоре банка. Исходя из этого, дивидендная доходность акций "ФосАгро" в 2020 году ожидается на уровне не менее 4%.

По мнению "ВТБ Капитала", IV квартал этого года станет одним из худших для компании за последние 2 года из-за плохой конъюнктуры рынка и ожидаемого сокращения объемов производства в результате переноса капремонтов с III квартала.

С начала года цены на DAP упали более чем на 30% - ниже $300 за тонну - на фоне увеличения объемов производства и ослабления спроса. В 2020 году "ВТБ Капитал" ожидает сохранения слабой ценовой конъюнктуры на этом рынке. "Мы ожидаем, что спрос и предложение в 2020 году будут сбалансированы, поэтому вряд ли цены быстро восстановятся до уровня начала 2019 года. Таким образом, по нашим прогнозам, в среднем по 2020 году цены на DAP будут ниже на 10% относительно показателя текущего года. Рынок не разделяет наше мнение и ожидает, что 2020 год будет лучше, чем предыдущий", - отмечали на прошлой неделе аналитики инвестбанка.

"ВТБ Капитал" в связи с этим понизил рекомендацию для GDR "ФосАгро" с "покупать" до "держать", и прогнозную оценку их стоимости на 9%, до $13,2 за бумагу.

По итогам III квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 48 руб. на акцию, всего - 6,2 млрд рублей. На выплаты будет направлено 172% свободного денежного потока или 53% от скорректированной чистой прибыли.

Согласно новой дивидендной политике, выплаты акционерам "ФосАгро" теперь привязаны к свободному денежному потоку (FCF) и уровню долговой нагрузки. При соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х на дивиденды планируется направлять более 75% FCF, от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижним порогом для дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли, что соответствует верхней границе прежней дивидендной политики.

По итогам III квартала соотношение чистый долг/EBITDA "ФосАгро" выросло до 1,5х против 1,3х кварталом ранее.