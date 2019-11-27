МТС: привлекательная дивидендная история с доходностью около 9% даже после роста котировок - Газпромбанк

Представленное на Дне инвестора видение развития МТС на ближайшие три года (2020-2022 гг.) показало продуманность подхода к развитию компании и может положительно повлиять на восприятие бумаги инвесторами, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Эти события поддерживают взгляд экспертов Газппромбанка на МТС как на привлекательную дивидендную историю с доходностью около 9% даже после существенного роста котировок в последние недели", - указывают аналитики инвестбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов.

Аналитики Газпромбанка отмечают, что сделка по продаже МТС бизнеса на Украине представляется умеренно позитивной для инвестиционной истории МТС, несмотря на относительно консервативный мультипликатор, так как позволяет акционерам получить специальный дивиденд с доходностью 4,3% и, по словам президента компании, снижает общегрупповые риски.