Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "Северсталь" и полагают, что "Северсталь" с низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов по сравнению с сопоставимыми компаниями мировой металлургии, говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева.

"Падение цен на сталь в текущем году привело к снижению финансовых результатов, - отмечает Алексей Калачев. - С падением спроса на внешних рынках компания увеличивает долю внутреннего рынка в своей выручке. В перспективе поддержку металлургам может оказать рост спроса в процессе реализации "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, "Северсталь" поддерживает высокий уровень дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционный программы. После снижения котировок дивидендная доходность акций "Северстали" снова смотрится достаточно привлекательно".

ПАО "Северсталь" - одна из крупнейших вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и за рубежом. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. "Северстали" удается сохранять объемы выпуска и продаж стальной продукции, подчеркивается в комментарии ГК "ФИНАМ".