Российский рынок акций продолжит консолидацию - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций торговался в "плюсе" на фоне очередных надежд на скорое торговое соглашение США и КНР. В остальном можно сказать, что рынок продолжает консолидироваться, а инвесторы заняты ребалансировкой портфелей, отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва добрался до 21 млрд рублей.

Вечером в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, очередная оценка ВВП, затем чикагский PMI, цены личного потребления и статистика по незавершённым продажам жилой недвижимости. Закроют день отчёты по запасам нефти и нефтепродуктов, а также природного газа.