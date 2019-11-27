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27 ноября 2019 года 15:36
Атон начал анализ компаний IT-сектора РФ с рейтингами "выше рынка" для их акций и GDR
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ публичных компаний IT-сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Дима и Анны Бутко. Для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter был дан рейтинг "выше рынка". Фаворитом в секторе, по мнению экспертов ИК, является "Яндекс". "Мы начинаем аналитическое покрытие ИТ-сектора, положительно оценивая перспективы компаний, являющихся ключевыми бенефициарами развития цифровой экономики в РФ. Наша оценка среднегодового роста в сложных процентах (CAGR) на 2018-2021 годы для показателя EPS (прибыль на акцию) в среднем по сектору составляет 33%, что в 5 раз превышает средние темпы роста на рынке. В более долгосрочной перспективе экосистемы, предоставляющие пользователям спектр онлайн-услуг, усилят свои позиции. Нам нравится "Яндекс" (фаворит) и Mail.ru Group, которые расширяют экосистемы далеко за пределы основных сегментов бизнеса. Изменения в корпоративной структуре "Яндекса" повысили привлекательность акций компании, снизив регуляторные риски", - говорится в обзоре. По мнению экспертов, одни из лучших темпов роста среди публичных компаний для IT-сектора обеспечивают благоприятные структурные изменения (проникновение интернета 80%+ к 2020 году, мобильного интернета 85% к 2023 году), рост цифровизации в сегментах такси, ритейла, медиа и образования при увеличении популярности прочих цифровых услуг и онлайн-рекламы. "Учитывая текущий вектор развития сектора, темпы роста менее зависят от экономических циклов (60% прироста выручки "Яндекса" уже приходится на новые проекты)", - отмечают они. Эксперты подчеркивают, что "Яндекс" все больше будет создавать добавочную стоимость в новых сегментах своей развивающейся экосистемы. По их оценкам, справедливая стоимость "Яндекс.Такси" на IPO составит около $8-9 млрд (при условии, что оно пройдет в 2020 году), что добавит более 25% к оценке компании. Mail.ru - еще одна интересная ставка на растущую российскую интернет-экосистему, считают аналитики "Атона". "Mail.ru - лидер в сегменте соцсетей, что помогает ей извлекать выгоду из растущего числа новых инициатив в российском интернет-секторе, включая электронную коммерцию, игры, сегмент мобильности", - говорится в обзоре. Между тем эксперты с осторожным оптимизмом смотрят на стратегический план HeadHunter увеличить монетизацию крупнейших клиентов. "Улучшенная монетизация, в свою очередь, должна помочь компании выйти на неплохие темпы роста в более долгосрочной перспективе с CAGR EPS 63% в 2018-2021 годах", - полагают они, подчеркивая, что недавняя коррекция в ADS HeadHunter (снижение на 12% с максимумов 2019 года), по их мнению, является хорошей точкой входа. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Яндекс - 52,0 (текущая цена - 41,5), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена Mail.ru (для GDR) - 27,0 (текущая цена - 20,0), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена HeadHunter (для ADS) - 23,0 (текущая цена - 18,7), рейтинг - выше рынка.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс, HeadHunter Group
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