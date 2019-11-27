Sberbank CIB поднял рейтинг акций Татнефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпром нефти до "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

В то же время для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 13,6 (текущая цена - 11,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 6,8 (текущая цена - 6,6), рекомендация - держать.