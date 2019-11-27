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Главная / Аналитикам / Аналитика / Атон начал анализ компаний IT-сектора РФ с рейтингами "выше рынка" для их акций и GDR
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27 ноября 2019 года 13:15
Атон начал анализ компаний IT-сектора РФ с рейтингами "выше рынка" для их акций и GDR
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ публичных компаний IT-сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Дима и Анны Бутко. Для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter был дан рейтинг "выше рынка". Фаворитом в секторе, по мнению экспертов ИК, является "Яндекс". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Яндекс - 52,0 (текущая цена - 41,5), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена Mail.ru (для GDR) - 27,0 (текущая цена - 20,0), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена HeadHunter (для ADS) - 23,0 (текущая цена - 18,7), рейтинг - выше рынка.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс, HeadHunter Group
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