Атон начал анализ компаний IT-сектора РФ с рейтингами "выше рынка" для их акций и GDR

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ публичных компаний IT-сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Дима и Анны Бутко.

Для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter был дан рейтинг "выше рынка".

Фаворитом в секторе, по мнению экспертов ИК, является "Яндекс".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс - 52,0 (текущая цена - 41,5), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Mail.ru (для GDR) - 27,0 (текущая цена - 20,0), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена HeadHunter (для ADS) - 23,0 (текущая цена - 18,7), рейтинг - выше рынка.