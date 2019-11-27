.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку рублю - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 ноября 2019 года 14:00
Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку рублю - Уралсиб
Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку российской валюте, однако в дальнейшем значительное влияние на курс рубля окажет ход переговоров по остальным вопросам двусторонней повестки дня, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе траектория курса российской валюты продолжит в значительной мере зависеть от политической и экономической ситуации в крупнейших странах мира, - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Девятов. - Кроме того, мы ожидаем, что, несмотря на весь драматизм связанных с брекситом событий, в обозримом будущем Великобритания завершит процедуру выхода из Евросоюза. При этом, по всей видимости, британские политики смогут преодолеть внутренние разногласия и добиться заключения согласованной со странами ЕС сделки, что приведет к усилению позиций, как британского фунта, так и единой европейской валюты. Так, мы ожидаем, что в 2020 г. средний курс евро увеличится до 1,15 долл./евро с 1,11 долл./евро в текущем году". Аналитик "Уралсиба" ожидает, что в среднесрочной перспективе против рубля будет работать снижение дифференциала процентных ставок, а также падение нефтяных котировок, обусловленное торможением деловой активности в развитых странах. "Риторика представителей Федрезерва говорит о том, что после динамичного снижения базовой ставки в последние несколько месяцев регулятор намерен взять длительную паузу, а дальнейшее снижение ставки возможно только в случае существенного ухудшения макроэкономического прогноза, - указывает Алексей Девятов. - При этом мы ожидаем, что на фоне продолжающегося снижения потребительской инфляции ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, правда уже далеко не такими высокими темпами, как в последнее время. Тем не менее, мы полагаем, что, несмотря на снижение дифференциала ставок, спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов продолжит оставаться на комфортных уровнях, что в среднесрочной перспективе продолжит оказывать поддержку российской валюте". Принимая во внимание эти факторы, эксперт "Уралсиба" полагает, что в 2020 г. средний курс доллара составит 65,5 руб. по сравнению с 64,9 руб. в текущем году. Основными понижательными рисками для курса российской валюты остаются возможность резкой эскалации торгового противостояния между США и их крупнейшими торговыми партнерами, полномасштабный финансовый кризис (прежде всего, в странах зоны евро и в Китае), а также возможное усиление санкционного давления на РФ.
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
27 ноября 2019 года 15:56
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала - "ВТБ Капитал"
Вероятность новых мер фискального стимулирования в США до президентских выборов крайне мала, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последнее время одной из главных макроэкономических тем для части инвесторов стал тезис о приближающемся развороте в динамике мировой экономики – так называемых... читать дальше
.27 ноября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду. читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:06
ФРС США продолжает вливать ликвидность на рынок через операции однодневного репо, фондовые индексы имеют все шансы продолжить рост, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Между тем переток капитала в рисковые активы лишает поддержки доллар и золото. Параллельно продолжается бум на рынке слияний и... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:40
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг - Julius Baer
Текущие котировки нефти и природного газа оказывают давление на американских эмитентов высокодоходных бумаг, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Кредитные спреды вернулись к уровням 2016 года. "На фоне того, как рынок... читать дальше
.26 ноября 2019 года 17:18
По мнению ФРС США, американская экономика и действующая денежно-кредитная политика находятся в хорошем состоянии, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Это означает, что дальнейшие снижения ключевой ставки маловероятны. После трех сокращений целевого... читать дальше
.26 ноября 2019 года 16:51
Ожидается, что отчет API о еженедельных изменениях запасов нефти покажет, что запасы сырой нефти сократились на 300 тысяч баррелей. Это будет первое снижение за пять недель, если прогноз подтвердится. Данная статистика поддержит цены на нефть, но не окажет существенного влияния на ценовую... читать дальше
.26 ноября 2019 года 14:31
Инвесторы во вторник будут следить за макроэкономической статистикой из США: данными по запасам в оптовой торговле, по ценам на жилую недвижимость от FHFA, по продажам на первичном рынке жилья и ноябрьским индексом потребительской уверенности, сообщается в комментарии аналитика Sberbank CIB... читать дальше
.26 ноября 2019 года 13:36
Основные факторы, определяющие динамику финансовых рынков, выступают на стороне "быков" - Райффайзенбанк
Два фактора, которые в последнее время являются основными (или даже единственными) определяющими динамику финансовых рынков, вновь выступили на стороне “быков”, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Первым фактором стало выступление Дж. Пауэлла в понедельник, в котором он высказался, что... читать дальше
.26 ноября 2019 года 11:42
Аналитики ГК "ФИНАМ" в целом конструктивно оценивают опубликованный компанией Palo Alto Networks квартальный отчет и отмечают, что негативная корректировка прогнозов Palo Alto на текущий квартал обусловлена, в первую очередь, издержками по приобретению Aporeto, а не неблагоприятными ожиданиями... читать дальше
.26 ноября 2019 года 11:07
Котировки нефти торгуются в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам США и Китая - "Нордеа Банк"
В отсутствие значимых локальных новостей, связанных с нефтяным рынком, котировки продолжают торговаться в русле рисковых активов, динамику которых определяет риторика по торговым переговорам между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.