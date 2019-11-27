Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку рублю - Уралсиб

Ожидаемое соглашение по первому этапу сделки между Вашингтоном и Пекином окажет ощутимую поддержку российской валюте, однако в дальнейшем значительное влияние на курс рубля окажет ход переговоров по остальным вопросам двусторонней повестки дня, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе траектория курса российской валюты продолжит в значительной мере зависеть от политической и экономической ситуации в крупнейших странах мира, - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Девятов. - Кроме того, мы ожидаем, что, несмотря на весь драматизм связанных с брекситом событий, в обозримом будущем Великобритания завершит процедуру выхода из Евросоюза. При этом, по всей видимости, британские политики смогут преодолеть внутренние разногласия и добиться заключения согласованной со странами ЕС сделки, что приведет к усилению позиций, как британского фунта, так и единой европейской валюты. Так, мы ожидаем, что в 2020 г. средний курс евро увеличится до 1,15 долл./евро с 1,11 долл./евро в текущем году".

Аналитик "Уралсиба" ожидает, что в среднесрочной перспективе против рубля будет работать снижение дифференциала процентных ставок, а также падение нефтяных котировок, обусловленное торможением деловой активности в развитых странах. "Риторика представителей Федрезерва говорит о том, что после динамичного снижения базовой ставки в последние несколько месяцев регулятор намерен взять длительную паузу, а дальнейшее снижение ставки возможно только в случае существенного ухудшения макроэкономического прогноза, - указывает Алексей Девятов. - При этом мы ожидаем, что на фоне продолжающегося снижения потребительской инфляции ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, правда уже далеко не такими высокими темпами, как в последнее время. Тем не менее, мы полагаем, что, несмотря на снижение дифференциала ставок, спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов продолжит оставаться на комфортных уровнях, что в среднесрочной перспективе продолжит оказывать поддержку российской валюте". Принимая во внимание эти факторы, эксперт "Уралсиба" полагает, что в 2020 г. средний курс доллара составит 65,5 руб. по сравнению с 64,9 руб. в текущем году. Основными понижательными рисками для курса российской валюты остаются возможность резкой эскалации торгового противостояния между США и их крупнейшими торговыми партнерами, полномасштабный финансовый кризис (прежде всего, в странах зоны евро и в Китае), а также возможное усиление санкционного давления на РФ.