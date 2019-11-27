Аналитики Альфа-банка позитивно оценивают финансовые результаты ЛУКОЙЛа за 3К19 по МСФО, говорится в обзоре инвестбанка.

Компания ЛУКОЙЛ во вторник представила достойные финансовые результаты за 3К19. "Выручка преподнесла небольшой сюрприз, оказавшись на 1,3% выше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс”; большой сюрприз для рынка был связан с EBITDA и чистой прибылью: EBITDA превысила консенсус-прогноз на 7,8%, а чистая прибыль – на 16,8% на фоне мер по контролю над расходами и снижения эффективной ставки налога. СДП составил свыше 200 млрд руб. – один из самых высоких за всю историю компании – как благодаря высокому операционному потоку, так и относительно низким капитальным затратам, а это может указывать на то, что компания еще раз понизит свой прогноз капиталовложений в ходе телефонной конференции, которая состоится в среду", - отмечает эксперт Альфа-банка Антон Корыцко.